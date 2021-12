Sting naar AFAS Live in 2022

Sting komt naar Nederland! In het voorjaar van 2022 staat de 70-jarige zanger op het podium van AFAS Live in Amsterdam.

Het concert van Sting vindt plaats op vrijdag 25 maart 2022. De show in AFAS Live maakt deel uit van de ‘My Songs Tour’. Hiermee tourt de zanger al sinds 2019 rond de wereld. Fans kunnen zowel oude hits als nummers van het nieuwe album ‘The Bridge’ verwachten.

Sting tickets gaan op vrijdag 10 december in de verkoop. De voorverkoop begint om 0:00 uur op de website van Ticketmaster.

Bron: AFAS Live

Foutje gezien? Mail de redactie.​

The following two tabs change content below.