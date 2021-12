The Cure naar Ziggo Dome Amsterdam in 2022

Fans van The Cure opgelet! De Britse band komt in het najaar van 2022 naar Nederland voor een concert in de Ziggo Dome.

The Cure Ziggo Dome

Het optreden van The Cure vindt plaats op vrijdag 25 november 2022. De show in de Amsterdamse Ziggo Dome maakt deel uit van de ‘2022 European Tour’. De laatste keer dat de Britse band in de Ziggo Dome stond, was in 2016.

Concertkaarten

The Cure tickets gaan op vrijdag 10 december 2021 in de online verkoop. De kaartverkoop begint om 12:00 uur op de website van Ticketmaster.

Bron: Ziggo Dome

