The Killers naar Ziggo Dome in juli 2022

Goed nieuws! In de zomer van 2022 komt The Killers terug naar de Amsterdamse Ziggo Dome met de ‘Imploding The Mirage Tour’.

The Killers Ziggo Dome

Het concert vindt plaats op maandag 4 juli 2022. Het gaat om de vervangende datum voor het concert dat op 6 juli 2020 zou plaatsvinden.

Concertkaarten

The Killers Tickets zijn per direct in de verkoop gegaan. Fans die kaarten voor de show van 6 juli 2020 hebben aangeschaft kunnen deze gebruiken voor de show op 4 juli 2022

Bron: Ziggo Dome

