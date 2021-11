Sophie Ellis-Bextor naar Melkweg Amsterdam in 2022

Sophie Ellis-Bextor komt naar Nederland! De Britse zangeres staat in het voorjaar van 2022 op de bühne van de Amsterdamse Melkweg.

Sophie Ellis-Bextor Melkweg

Het concert van de 42-jarige zangeres vindt plaats op maandag 4 april 2022 in de Oude Zaal van de Amsterdamse Melkweg. Aanleiding voor de show is het nieuwe album ‘Songs From The Kitchen Disco’, waar disco-versies van grote hits op staan. Ook eigen nummers als Get Over You en Murder on the Dancefloor zijn op deze plaat te vinden.

Concertkaarten

Tickets voor Sophie Ellis-Bextor gaan op vrijdag 26 november om 09:00 uur in de verkoop op de website van Ticketmaster.

Bron: Melkweg

