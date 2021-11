Justin Bieber concerten in Ziggo Dome uitverkocht

Justin Bieber is uitverkocht. Voor zowel het eerste als het tweede concert in de Ziggo Dome zijn geen tickets meer te krijgen. Hoe kom je nu nog aan kaarten?

Justin Bieber uitverkocht

Vrijdagochtend om 10:00 uur ging het eerste concert (van vrijdag 13 januari 2023) in de voorverkoop. Al snel werd duidelijk dat Justin Bieber nog altijd ongekend populair is. De concertkaarten vlogen razendsnel de deur uit en de show was dan ook in enkele minuten compleet uitverkocht.

Kort daarop werd een tweede optreden aangekondigd: op zaterdag 14 februari 2023. Fans die voor het eerste optreden geen kaarten hebben kunnen kopen, konden een nieuwe poging wagen. Ook het tweede concert was echter razendsnel uitverkocht. Dit, tot grote teleurstelling van fans die geen concertkaarten voor hun idool hebben kunnen bemachtigen.

Hoe kom je nu alsnog aan Justin Bieber tickets?

Heb je de voorverkoop gemist, of is het niet gelukt tickets te reserveren? Wellicht kun je met de onderstaande tips alsnog aan kaarten komen.

Blijf proberen. Soms komen er, kort nadat een optreden is uitverkocht, nog kaarten vrij van mislukte bestellingen. Blijf het dus nog even proberen op de website van Ticketmaster. Maak gebruik van je netwerk. Post een oproep op sociale media. Wellicht heeft iemand in jouw netwerk een kaartje over. Reserveer je tickets via een secundaire verkoper. Je betaalt wel meer, maar je hoeft het concert in ieder geval niet te missen. Koop tweedehands kaarten via Ticketswap of Marktplaats. Let wel op dat je met een betrouwbare verkoper in zee gaat. Doe mee aan prijsvragen. Kijk of je mee kan doen met prijsvragen op de radio en tv. De kans is misschien klein, maar het is beter dan niks doen.

Succes!

