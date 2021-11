Shinedown naar Tivolivredenburg Utrecht in 2022

Shinedown komt naar Nederland! De Amerikaanse rockband staat in het voorjaar van 2022 op het podium van TivoliVredenburg te Utrecht.

Het concert van Shinedown vindt plaats op donderdag 16 juni 2022. De Ronda-zaal van het Utrechtse poppodium opent om 19:00 uur haar deuren, waarna het optreden om 19:45 uur begint. Aanleiding voor de show is een aankomende albumrelease van de band.

Shinedown tickets gaan op donderdag 18 november 2021 om 10:00 uur in de verkoop via de website van poppodium TivoliVredenburg Utrecht.

