Ennio Morricone eerbetoon in december 2022 naar Rotterdam Ahoy

De muziek van Ennio Morricone komt volgend jaar tot leven in Rotterdam Ahoy tijdens het symfonische concert ‘Ennio Morricone – The Official Concert Celebration’.

Ennio Morricone eerbetoon naar Ahoy

Maestro Ennio Morricone wordt op vrijdag 2 december geëerd in Rotterdam Ahoy tijdens The Official Concert Celebration. De show bestaat uit iconische filmscènes, muziek en nooit eerder vertoonde beelden van de Maestro zelf, die het concert voor zijn overlijden in 2020 zelf produceerde en samenstelde.

De muziek wordt gespeeld door het Philharmonic Orchestra Flanders, samen met een 50-koppig koor, gedirigeerd door Ennio’s zoon: Andrea Morricone.

Concertkaarten

Tickets voor het eerbetoon gaan op maandag 15 november om 10:00 uur in de verkoop. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

Bron: Rotterdam Ahoy

Foutje gezien? Mail de redactie.​