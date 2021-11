Deadmau5 exclusief naar 013 Tilburg

Deadmau5 komt naar Nederland! In het voorjaar van 2022 staan de elektronische muziek producers in poppodium 013.

De show van Deadmau5 in 013 vindt plaats op maandag 13 juni 2022. De Main-zaal opent haar deuren om 18:30 uur. De exclusieve show in Tilburg maakt deel uit van de Cube V3 Tour.

Deadmau5 tickets gaan op donderdag 11 november 2021 in de voorverkoop. Kaarten zijn vanaf 10:00 uur verkrijgbaar via Ticketmaster.

Bron: 013

