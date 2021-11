Fotoreportage: Brainstorm Festival 2021

Op 5 en 6 november kwamen metalheads bijeen in poppodium Gigant voor Brainstorm Festival 2021. Bekijk hier de foto’s! Fotograaf: Toine Pawlak.

Op vrijdag 5 en zaterdag 6 november 2021 stonden diverse metalbands het podium van Gigant in Apeldoorn. Fotograaf Toine Pawlak was erbij en schoot de volgende fotoreportage:

Foutje gezien? Mail de redactie.​

The following two tabs change content below.