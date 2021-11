Suzan & Freek kondigen extra Ziggo Dome concert aan

Goed nieuws voor fans van Suzan & Freek! Het duo heeft wegens succes een tweede concert in de Amsterdamse Ziggo Dome aangekondigd.

Extra concert Suzan & Freek

Het Nederlandse zangduo kondigde recent het grootste concert uit zijn carrière aan in de Ziggo Dome. Deze show is inmiddels volledig uitverkocht en daarom is besloten om een tweede concert toe te voegen. Suzan & Freek staan naast zaterdag 23 april 2022, ook op zondag 24 april 2022 op het podium van de Amsterdamse concertzaal.

Concertkaarten

Tickets voor de extra aangekondigde show zijn direct in de verkoop gegaan. De kaarten zijn verkrijgbaar via deze link.

Bron: Ziggo Dome

