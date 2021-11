Selah Sue naar TivoliVredenburg Utrecht in 2022

Selah Sue komt naar Utrecht! In het voorjaar van 2022 staat de Vlaamse zangeres op het podium van TivoliVredenburg in Utrecht.

Selah Sue TivoliVredenburg

De soul- en popdiva geeft op donderdag 21 april 2022 een concert in TivoliVredenburg Utrecht. De deuren van de Ronda openen om 19:15 uur, waarna het optreden om 20:00 uur begint.

Concertkaarten

Selah Sue tickets gaan op vrijdag 5 november 2021 in de voorverkoop. De kaartverkoop begint om 10:00 uur op de website van poppodium TivoliVredenburg.

Selah Sue

Selah Sue brak in 2010 door met haar hitsingle Raggamuffin’. Na een pauze vanwege de geboorte van haar kinderen, is Selah Sue sinds 2020 weer ‘back in action’. Zo bracht de Belgische singer-songwriter onlangs ‘The Bedroom EP’ en de single ‘Hurray’ uit.

Bron: TivoliVredenburg

