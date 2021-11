Pearl Jam, Metallica en Imagine Dragons headliners Pinkpop 2022

Pearl Jam, Metallica en Imagine Dragons zijn de headliners van Pinkpop festival 2022. Dat maakte de organisatie maandagochtend bekend op social media.

Line-up Pinkpop 2022

Naast de drie headliners zijn ook Queens Of The Stone Age, Twenty One Pilots, Royal Blood, Deftones, Nothing But Thieves en Nightwish bevestigd.

Bekijk hieronder de nieuwe namen uit de line-up van Pinkpop 2022:

Bron: Twitter

