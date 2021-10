Eagles naar Gelredome Arnhem in 2022

Eagles komt naar Nederland! De Amerikaanse rockband staat in het voorjaar van 2022 in de Arnhemse Gelredome!

Het Eagles concert vindt plaats op vrijdag 17 juni 2022 en staat in het teken van het 50-jarig jubileum. Tijdens het Eagles Gelredome concert worden Don Henley, Timothy B. Schmit en Joe Walsh bijgestaan door Vince Gill en Deacon Frey. Tijdens het concert speelt de band klassiekers uit de afgelopen 50 jaar.

Eagles tickets zijn vanaf vrijdag 5 november 2021 te koop. De voorverkoop start om 10:00 uur via de website van Ticketmaster.

Eagles mag zich rekenen tot de grootste rockbands ter wereld. De mannen verkochten ruim 200 miljoen albums en staan bekend om hun indrukwekkende live-performance.

Bron: Mojo.nl

