Bastille naar Ziggo Dome Amsterdam in 2022

Bastille komt terug naar Nederland! De Britse band staat in het voorjaar van 2022 in de Amsterdamse Ziggo Dome.

Bastille Ziggo Dome

Het concert van Bastille vindt plaats op dinsdag 5 april 2022 om 20:00 uur. Aanleiding voor het optreden in de Ziggo Dome, is de Give Me The Future Tour, vernoemd naar het langverwachte vierde album van de band.

Concertkaarten

Tickets voor Bastille gaan op vrijdag 5 november 2021 in de verkoop. De kaartverkoop begint om 10:00 op de website van Ticketmaster.

Bron: Mojo

Foutje gezien? Mail de redactie.​