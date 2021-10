Donnie met special guests in voorjaar 2022 naar AFAS Live

Donnie geeft in april 2022 een concert in AFAS Live! De Amsterdamse rapper neemt een aantal speciale gastartiesten mee, waaronder niemand minder dan René Froger.

Donnie komt naar AFAS Live! De 27-jarige Amsterdammer betreedt op zaterdag 30 april 2022 het podium van AFAS Live in Amsterdam. Dat doet hij echter niet alleen! De rapper neemt verschillende gastartiesten mee het podium op. Zo zijn onder anderen René Froger, Frans Duijts en Willie Wartaal en Vjeze Fur van De Jeugd van Tegenwoordig van de partij.

Tickets voor het concert gaan op donderdag 28 oktober om 10:00 uur in de verkoop. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

Bron: AFAS Live

Foutje gezien? Mail de redactie.​

The following two tabs change content below.