Genesis naar Ziggo Dome in maart 2022

Genesis komt naar Nederland! In het voorjaar van 2022 staan Tony Banks, Phil Collins en Mike Rutherford voor het eerst in de Amsterdamse Ziggo Dome.

Genesis Ziggo Dome

Het concert vindt plaats op maandag 21 maart 2022 en maakt deel uit van ‘The Last Domino? Tour’. Het concert in de Ziggo Dome komt als een grote verassing. De laatste keer dat de mannen samen optraden, was tijdens de uitverkochte ‘Turn It On Again’ wereldtournee in 2007.

Tijdens de ‘The Last Domino? Tour’ worden Phil Collins, Tony Banks en Mike Rutherford bijgestaan door Nic Collins op drums en de gitarist en bassist Daryl Stuermer.

Concertkaarten

Tickets voor Genesis gaan op vrijdag 29 oktober 2021 in de verkoop. De kaartverkoop begint om 10:00 uur via de website van Ticketmaster.

Bron: Ziggo Dome

