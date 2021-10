Coldplay concerten uitverkocht

De concerten van Coldplay in Brussel zijn uitverkocht. Zelfs voor de extra show zijn geen kaarten meer beschikbaar. Hoe kom je nu nog aan tickets?

Flink balen voor fans bij wie het niet is gelukt om kaarten te bemachtigen voor een van de concerten van Coldplay in het Koning Boudewijn Stadion in Brussel. Binnen enkele uren waren alle shows uitverkocht.

Op vrijdagochtend gingen de optredens voor vrijdag 5 en zaterdag 6 augustus in de verkoop. De kaartverkoop begon om 10:00 uur op de website van de Belgische Ticketmaster. Toen de eerste twee concerten uitverkocht waren, werd een extra datum, maandag 8 augustus, aangekondigd. Deze show was tevens in no time volledig uitverkocht.

Hoe kom je nu nog aan tickets?

Heb je geen tickets kunnen bemachtigen voor Coldplay? Hieronder staan een aantal tips waarmee je misschien toch aan kaarten kunt komen:

Blijf proberen. Soms komen er bij Ticketmaster nog kaarten vrij van mislukte bestellingen. Wachtlijst. Op ticketmaster.be kun je je hiervoor inschrijven. Reserveer je Coldplay tickets via een alternatief verkoopkanaal zoals hier Je betaalt vaak wat meer dan bij Ticketmaster, maar je hoeft het concert in ieder geval niet te missen. Tweedehands via je netwerk. Plaats een oproep op sociale media, denk aan Facebook, Twitter of Instagram. Prijsvragen. Doe mee aan prijsvragen op (bijvoorbeeld) de radio. De kans dat je wint is natuurlijk klein, maar altijd beter dan niks doen.

