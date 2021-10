Smash Mouth-zanger Steve Harwell verlaat band na bizarre show

Smash Mouth gaat verder zonder frontman Steve Harwell. De zanger kondigt tegenover het Amerikaanse roddelmedium ‘TMZ’ zijn pensioen aan.

De54-jarige Harwell kampt al jaren met gezondheidsproblemen, waaronder hartproblemen en syndroom van Wernicke, een ernstige stoornis van het centraal zenuwstelsel. Smash Mouth, bekend van megahit “All Star”, speelde onlangs al een aantal shows met een vervangende zanger. Die vervanging zou in eerste instantie tijdelijk zijn, maar inmiddels heeft Harwell aangekondigd met pensioen te gaan.

De zanger zegt het volgende in gesprek met TMZ: “Al sinds ik een kind was, droomde ik ervan een om een rockster te zijn die optrad voor uitverkochte arena’s. Ik heb het geluk gehad die droom waar te maken. Voor mijn bandleden: het was een eer om al die jaren met jullie op te treden en ik kan niemand anders bedenken met wie ik liever op deze wilde reis was gegaan.”

Bizar optreden

De aankondiging van Harwell volgt slechts enkele dagen na een bizar optreden van Smash Mouth op een festival in New York. De show betekende de terugkeer van de zanger, maar na beelden van het concert gingen na afloop viral op social media-platform TikTok. Op de beelden is een drinkende Harwell te zien die moeilijk uit zijn woorden komt, het publiek meerdere malen uitscheldt en een nazi-saluut lijkt te brengen.

Bron: TMZ

