Bryan Adams in maart 2022 naar Ziggo Dome Amsterdam

Bryan Adams komt naar Nederland! In het voorjaar van 2022 staat de Canadese singer-songwriter in de Amsterdamse Ziggo Dome.

Het concert vindt plaats op zondag 20 maart 2022 en maakt deel uit van de ‘So Happy It Hurts Tour’. Deze tournee is vernoemd naar het gelijknamige vijftiende studioalbum van de zanger.

Tickets voor Bryan Adams gaan op vrijdag 15 oktober 2021 in de verkoop. De kaartverkoop begint om 10:00 uur en verloopt via de website van Ticketmaster.

