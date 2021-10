Glen Hansard in mei 2022 naar Stadsschouwburg Groningen

De Ierse singer-songwriter Glen Hansard komt in het voorjaar van 2022 naar de Stadsschouwburg in Groningen.

De concerten vinden plaats op dinsdag 10 en woensdag 11 mei 2022. Hansard, o.a. frontman van The Frames, staat om 20:15 uur op het podium van de Stadsschouwburg. Voor het optreden zijn zitplaatsen met vrije plaatskeuze te koop.

Tickets voor Glen Hansard in Groningen gaan op vrijdag 8 oktober in de online verkoop. De voorverkoop start om 10:00 uur op de website van Spotgroningen.

Bron: SpotGroningen.nl

