dEUS in november 2021 naar TivoliVredenburg Utrecht

De Vlaamse indierockband dEUS komt dit najaar naar Utrecht voor een twee exclusieve shows bij poppodium TivoliVredenburg.

De concerten vinden plaats op dinsdag 16 en woensdag 17 november 2021. De deuren van de Grote Zaal openen om 19:00 uur waarna het optreden om 19:45 uur van start gaat. Er zijn zowel zit- als staanplaatsen.

Tickets voor dEUS vaan op vrijdag 8 oktober 2021 in de verkoop. De online kaartverkoop begint om 10:00 uur op de website van TivoliVredenburg Utrecht.

Bron: TivoliVredenburg

Foutje gezien? Mail de redactie.​

The following two tabs change content below.