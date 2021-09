Xavier Rudd geeft Nederlandse concertreeks in 2022

Xavier Rudd komt terug naar Nederland! In het najaar van 2022 is de Australische singer-songwriter te zien in Amsterdam, Den Haag, Groningen en Nijmegen.

Xavier Rudd concerten in Nederland

De concerten in Nederland maken deel uit van de Europese tour van de zanger. Aanleiding is de release van zijn tiende studioalbum ‘We deserve to Dream’. Bekijk hieronder de speeldata en -locaties van de optredens in Nederland:

01-11-2022 – Doornroosje, Nijmegen

02-11-2022 – Paard, Den Haag

03-11-2022 – De Oosterpoort, Groningen

05-11-2022 – Paradiso, Amsterdam

06-11-2022 – Paradiso, Amsterdam

Concertkaarten

Tickets voor Xavier Rudd gaan op vrijdag 1 oktober 2021 in de verkoop. Kaarten zijn vanaf 10:00 uur verkrijgbaar via de websites van de poppodia.

Bron: Doornroosje, Paard, Oosterpoort en Paradiso

