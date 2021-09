Ed Sheeran naar Johan Cruijff Arena in 2022

Ed Sheeran fans opgelet! De zanger komt in de zomer van 2022 eindelijk terug naar Nederland voor een concert in Amsterdam!

Het concert van Ed Sheeran vindt plaats op donderdag 14 en vrijdag 15 juli 2022 in de Johan Cruijff Arena te Amsterdam. Aanleiding voor beide shows is zijn + – = ÷ x Tour, beter bekend als Mathematics Tour.

Tickets voor Ed Sheeran zijn te koop vanaf zaterdag 25 september 2021. De kaartverkoop start om 11:00 uur op de website van Ticketmaster.

