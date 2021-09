Kabinet kondigt versoepelingen en nieuwe maatregelen evenementen aan

Het demissionaire kabinet heeft dinsdagavond nieuwe coronamaatregelen en enkele versoepelingen aangekondigd. Zo zijn staanplaatsen bij concerten vanaf 25 september weer mogelijk en mogen ook meerdaagse evenementen weer plaatsvinden.

Nieuwe maatregelen en versoepelingen voor evenementen

Het demissionaire kabinet kondigde dinsdagavond een wijziging van de coronamaatregelen aan. De meest in het oog springende wijziging voor evenementen is de introductie van de ‘coronapas’. De pas, in de vorm van een QR code, is een bewijs van vaccinatie, een negatieve coronatest of een recent herstel na besmetting met corona en wordt verplicht voor iedereen vanaf dertien jaar.

Evenementen met staanplaatsen mogen vanaf 25 september weer plaatsvinden. Voor concerten zonder vaste zitplaatsen mag maximaal 75 procent van de zaalcapaciteit gebruikt worden. Tevens dienen bezoekers hun coronapas te tonen bij binnenkomst. Voor indoor evenementen met vaste zitplaatsen geldt geen maximum voor het aantal bezoekers meer.

Meerdaagse (outdoor-) evenementen mogen vanaf 25 september ook weer plaatsvinden. Bezoekers dienen hier elke 24 uur hun coronapas te tonen. Er geldt geen maximum voor het aantal bezoekers.

Bron: Rijksoverheid

