Ladies of Soul moeten concerten in Ziggo Dome opnieuw verplaatsen

De Ladies of Soul hebben hun aanstaande concerten in de Ziggo Dome opnieuw moeten verplaatsen. De organisatie is hard op zoek naar nieuwe data voor de shows.

Ladies of Soul verplaatsen concerten

Edsilia Rombley, Glennis Grace, Candy Dulfer en Berget Lewis zouden op 29 en 30 oktober 2021 eindelijk op het podium terugkeren voor hun traditionele Ladies of Soul-concerten. Door de huidige coronamaatregelen is inmiddels echter duidelijk dat een volle Ziggo Dome tegen die tijd nog altijd niet mogelijk is.

Het demissionaire kabinet kondigde dinsdagavond weliswaar aan dat evenementen met staanplaatsen vanaf 25 september weer plaats mogen vinden, maar de organisatie mag nog altijd slechts 75 procent van de totale zaalcapaciteit gebruiken. Een volledig uitverkochte Ziggo Dome is daarom nog altijd niet mogelijk.

Statement

De organisatie van de concerten laat middels een statement weten dat de concerten opnieuw worden verplaatst. “Met alle betrokkenen zijn we hard op zoek naar nieuwe data”, schrijft de organisatie. Wanneer de nieuwe data definitief zijn, krijgen kaartkopers een mail van Eventim.

Bron: Twitter

