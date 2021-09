Disclosure naar AFAS Live Amsterdam

Goed nieuws voor fans van Disclosure. Het Britse duo komt in het voorjaar van 2022 naar Nederland!

Disclosure naar AFAS Live

Het concert van Disclosure vindt plaats op vrijdag 11 maart 2022 in AFAS Live. De Amsterdamse concertzaal opent haar deuren om 18:30 uur, waarna het optreden om 20:00 uur begint. Aanleiding voor de show is het album ‘ENERGY’ dat in augustus 2020 uitkwam.

Concertkaarten

Tickets voor Disclosure zijn verkrijgbaar vanaf vrijdag 10 september 2021. De online verkoop start om 09:00 uur via de website van Ticketmaster.

Bron: AFAS Live

