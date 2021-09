2CELLOS brengt laatste tour in mei 2022 naar Ziggo Dome

2CELLOS komt naar Nederland! Het virtuose duo reist in mei 2022 naar Amsterdam voor een groot concert in de Ziggo Dome.

De concerten van de Kroatische Stjepan Hauser en Sloveense Luka Šulic hebben meer weg van een pop- en rockshow dan een klassiek concert. Het duo staat bekend om zijn spectaculaire instrumentele covers van bekende pop- en rocktracks, klassieke stukken en filmmuziek.

Na tien jaar 2CELLOS reist het duo nog één keer de wereld over voor een laatste World Tour. Hauser en Šulic betreden op zaterdag 28 mei 2022 het podium van de Ziggo Dome in Amsterdam.

Tickets voor de show gaan op vrijdag 10 september 2021 in de verkoop en zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

Bron: Ziggo Dome

