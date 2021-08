Dream Theater naar AFAS Live Amsterdam in 2022

Dream Theater komt terug naar Nederland! In het voorjaar van 2022 is de band te zien op het podium van AFAS Live Amsterdam.

Dream Theater naar AFAS Live

Het concert van Dream Theater vindt plaats op vrijdag 13 mei 2022. Aanleiding van het optreden is de albumpromotie van ‘A View From The Top Of The World‘. Deze nieuwe plaat verschijnt op vrijdag 22 oktober 2022 en is het vijftiende studioalbum.

Concertkaarten

Dream Theater tickets gaan op 3 september 2021 in de verkoop. De online kaartverkoop verloopt o.a. via de website van Ticketmaster en start op vrijdagochtend om 10:00 uur

Bron: Mojo

