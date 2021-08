The Script naar Ziggo Dome in juni 2022

The Script fans opgelet. In het voorjaar brengt de band hun ‘Greatest Hits Tour 2022’ naar de Amsterdamse Ziggo Dome!

The Script naar Ziggo Dome

Op vrijdag 10 juni 2022 staat de band op het podium van de Amsterdamse concertzaal. Het concert maakt deel uit van hun ‘Greatest Hits Tour 2022’. Naast de grote hits zullen de mannen echter ook nummers van het nieuwe album ‘Tales From The Script’ ten gehore brengen. Deze plaat verschijnt op 1 oktober 2022.

The Script Tickets

Tickets voor The Script gaan op vrijdag 3 september 2021 in de online verkoop. Kaarten zijn onder andere verkrijgbaar via Ticketmaster.

Bron: Mojo

