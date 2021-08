Evenementenbranche is het zat en organiseert protestmars ‘Unmute Us’

Het demissionaire kabinet deelde onlangs slecht nieuws voor de evenementenbranche door de huidige coronamaatregelen opnieuw te verlengen. De branche is het inmiddels zat en heeft een protestmars aangekondigd.

Evenementenbranche kondigt protestmars aan

De evenementenbranche is het wachten en de loze beloftes vanuit de overheid meer dan zat. De sector roept op tot een vreedzame demonstratie in de vorm van een protestmars genaamd ‘Unmute Us’. De demonstratie, waarin 300 partijen uit de evenementenbranche samen met festivalbezoekers hun gevoelens van onbegrip uiten, wordt op zaterdag 21 augustus in diverse steden georganiseerd.

“Het is mooi geweest”

De mars wordt aangekondigd in een statement, gedeeld door onder andere concertorganisator MOJO Concerts, dat inmiddels ondertekend is door meer dan 450 organisaties, waaronder Pinkpop, Best Kept Secret en Down The Rabbit Hole.

Het statement laat weten dat de branche klaar is met wachten op groen licht van de overheid: “Na maandenlange inspanningen vanuit de evenementensector om te voldoen aan de wensen van de overheid, moet worden geconcludeerd dat de intenties eenzijdig waren. Tijdens de recente persconferenties kregen festivals wederom geen groen licht, ondanks de belofte dat deze weer konden plaatsvinden wanneer iedereen die dat wil is gevaccineerd. Dat moment is nu, maar de belofte is officieel gebroken. Bij organisatoren en bezoekers maakt teleurstelling plaats voor boosheid en onbegrip. Het hele jaar is ons een worst voorgehouden, van ‘Dansen met Janssen’ tot ‘The Summer of Love’, maar de inzet en solidariteit van jongeren krijgt nul op rekest. Ze worden letterlijk op ‘mute’ gehouden door dit kabinet.”

De branche wijst de overheid op de negatieve gevolgen van het gebrek aan concerten en festivals, zoals psychische klachten bij jongeren. De sector laat tevens weten het krom te vinden dat grote sportevenementen zoals de Formule 1 in Zandvoort wel gewoon door kunnen gaan (met een capaciteit van tweederde van 105.000 bezoekers per dag). Volgens het statement wordt er met twee maten gemeten.

Duidelijk signaal

De evenementenbranche hoopt met ‘Unmute Us’ een duidelijk signaal af te geven richting Den Haag en laat zich niet langer de mond snoeren: “De sector vraagt om een duidelijk toekomstplan, met meetbare afspraken, maar ook om erkenning voor de emotionele gesteldheid van de vele bezoekers en makers die zich niet gehoord voelen. We willen elkaar weer kunnen ontmoeten, weer kunnen lachen en dansen. Bovenal willen we weer vooruit kunnen kijken.”

De locaties en tijden voor protestmars ‘Unmute Us’ worden op een later moment bekendgemaakt.

Bron: Persbericht Unmute Us

