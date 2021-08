Kabinet verlengt coronamaatregelen tot 19 september

Het demissionaire kabinet heeft de huidige coronamaatregelen voor evenementen verlengd. De maatregelen gelden tot zeker 19 september.

Het kabinet had vrijdag opnieuw slecht nieuws voor de evenementenbranche in petto. De huidige coronamaatregelen zijn tot zeker 19 september verlengd. Dit betekent slecht nieuws voor onder andere Paaspop, dat eerder dit jaar naar 3 tot en met 5 september verplaatst werd. Het festival wordt nu opnieuw gedwongen om de stekker uit de aankomende editie te trekken.

Evenementen zoals concerten, theatershows en festivals mogen tot 19 september enkel doorgaan onder strikte voorwaarden. Evenementen met vaste zitplaatsen mogen maximaal 2/3e van de reguliere capaciteit toelaten, indien bezoekers een coronatoegangsbewijs kunnen tonen. Evenementen die niet testen voor toegang dienen anderhalve meter afstand tussen bezoekers te garanderen, waardoor slechts 1/3e van de totale capaciteit mogelijk is. Indoor evenementen zonder vaste zitplaats zijn niet toegestaan.

Evenementen die in de buitenlucht plaatsvinden, mogen maximaal 750 bezoekers toelaten. Indien de evenementen vaste zitplaatsen hanteren, wordt dit opgeschroefd tot maximaal 2/3e van de totale capaciteit. Anderhalve meter afstand is hierbij niet nodig, mits festivals een coronatoegangsbewijs verplicht stellen. Meerdaagse evenementen met overnachting zijn verboden.

