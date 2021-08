The Killers releasen nieuw album ‘Pressure Machine’

The Killers zijn terug met een nieuw album. De Amerikaanse band bracht vrijdag zijn zevende studioplaat uit genaamd ‘Pressure Machine’.

The Killers releasen album ‘Pressure Machine’

Het nieuwe werk van Brandon Flowers en co. volgt een jaar na de release van ‘Imploding the Mirage’, het zesde studioalbum dat de band in augustus 2020 uitbracht. ‘Pressure Machine’ is een conceptalbum, gebaseerd op de Amerikaanse stad Nephi in Utah waar frontman Flowers een deel van zijn jeugd doorbracht. De nieuwe plaat markeert tevens de terugkeer van gitarist Dave Keuning.

‘Pressure Machine’ kan als CD en vinyl besteld worden en is tevens per direct te streamen via alle bekende streamingsdiensten, zoals Spotify.

Bron: Spotify

Foutje gezien? Mail de redactie.​