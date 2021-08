Blauwalg festival gaat ondanks coronamaatregelen gewoon door

Nu de huidige coronamaatregelen opnieuw verlengd zijn, worden veel festivals geannuleerd. Dat geldt echter niet voor Blauwalg festival in Goudriaan.

Blauwalg festival gaat door

Na een geslaagde eerste editie in 2019 kan er op zaterdag 21 augustus eindelijk een tweede Blauwalg festival plaatsvinden. De Slingelandse Plassen van Goudriaan zijn de ideale locatie voor dit kleinschalige festival. Vanwege de coronacrisis heeft de organisatie ruimschoots de tijd gehad om over deze tweede editie na te denken. Eén van de belangrijkste veranderingen ten opzichte van de eerste editie is de uitbreiding van één naar twee podia.

De eerste editie in 2019 was een geslaagde met voornamelijk kleine onbekende en veelal regionale bands. Headliner was het toen nog onbekendere Waltzburg.

Programmering

Van 2 uur ’s middags tot 1 uur ’s nachts biedt Blauwalg een gevarieerd programma, met kleinere beginnende bands en bands die al een landelijke reputatie hebben opgebouwd. Indierockband Common People uit Utrecht mag de dag openen. De band maakte naam rond 2008/2009 en stopte in 2010. Nu staat er een reünie op Blauwalg gepland.

Lokale inbreng is er onder andere van Sunset Yellow, Prace en Dr. Justice & the Smooth Operators. Marnix Dorrestein en Willem Wits vormen samen Ciao Lucifer en hebben al een redelijke live reputatie op hun naam staan. Een ideaal duo om op een festival als Blauwalg te hebben staan. Op het nieuwe Rimboe podium is onder andere ruimte ingepland voor een aantal dj-sets.

The Vices op Blauwalg

The Vices zijn dit jaar de meest bekende act. Dit had de organisatie zelf niet kunnen voorzien toen er in het najaar van 2019 al contact werd gezocht met de toen nog onbekende band uit Groningen. Daar waar Corona de rem zette op het festival, bleek dit juist één van de stimulatoren voor The Vices te zijn om landelijk door te breken. Blauwalg was er al snel bij en dus staan The Vices dit jaar op Blauwalg.

