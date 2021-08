Strandfestival ZAND zet streep door editie 2021

Strandfestival ZAND gaat opnieuw niet door. De organisatie ziet zich door de nieuw aangekondigde maatregelen genoodzaakt om het festival voor het tweede jaar op rij te annuleren.

Strandfestival ZAND opnieuw geannuleerd

Het kabinet zette onlangs al een streep door meerdaagse festivals en onthulde maandag ook strikte voorwaarden voor eendaagse evenementen, waaronder een maximum van 750 bezoekers. Strandfestival ZAND ziet zich door deze voorwaarden genoodzaakt om zijn aankomende editie opnieuw te annuleren.

“Ook voor de organisatie van een eendaags evenement zoals Strandfestival ZAND was duidelijkheid essentieel, dus het is fijn om nu te weten waar we aan toe zijn”, zegt Niel van Hoff van organisator Tribe Company in een persstatement. “Het is natuurlijk niet de uitkomst waar we op gehoopt hadden, zeker niet na het goede nieuws een paar weken geleden. We zijn toen aan de slag gegaan met de voorbereidingen van een compleet vernieuwd festival, dat we deze maand vol trots aan het publiek wilde voorstellen. Dat het nu toch niet zo mag zijn is weer even slikken, met name voor onze bezoekers die zo uitkeken naar dit feestje”.

Editie 2022

De organisatie van het festival heeft inmiddels nieuwe data aangekondigd voor de volgende editie van het festival. Strandfestival ZAND vindt in 2022 op zaterdag 20 augustus plaats op het strand van Almere. Onder meer Krezip, Kensington, Snelle en Nick & Simon staan volgend jaar op het Almeerse podium. Reeds gekocht kaarten worden automatisch omgezet naar tickets voor volgend jaar.

Bron: Persbericht

