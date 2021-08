Kabinet kondigt strikte voorwaarden voor eendaagse festivals aan

Eendaagse festivals zijn vanaf 14 augustus weer toegestaan, mits ze zich aan strikte voorwaarden houden. Dat kondigt het demissionaire kabinet maandagmiddag aan.

Kabinet kondigt voorwaarden voor eendaagse evenementen aan

Het kabinet zette onlangs al een streep door meerdaagse festivals en heeft nu ook nieuwe voorwaarden voor eendaagse evenementen aangekondigd. Festivals zonder overnachting zijn vanaf 14 augustus enkel toegestaan in de buitenlucht en met maximaal 750 bezoekers. Bezoekers moeten tevens een coronatoegangsbewijs hebben, in de vorm van een vaccinatiebewijs, herstelbewijs van maximaal 6 maanden oud of een negatieve testuitslag.

Het kabinet had ook nieuws voor andere evenementen. Zo zijn overige eendaagse evenementen tot zeker 1 september verboden indien deze niet gebruik maken van vaste zitplaatsen. Evenementen met vaste zitplaatsen mogen zowel binnen als buiten gebruik maken van twee derde van de totale capaciteit. Er hoeft in dat geval geen anderhalve meter afstand gehouden worden. Wel dienen bezoekers een coronatoegangsbewijs te hebben.

Bron: Rijksoverheid

