Joe Jackson brengt ‘Sing, You Sinners! Tour’ naar Nederland

Joe Jackson komt naar Nederland! De Britse popster geeft in april 2022 shows in Nijmegen, Amsterdam, Utrecht en Tilburg.

Joe Jackson geeft aankomend voorjaar maar liefst vier concerten in Nederland. De shows van de Britse zanger zijn onderdeel van zijn ‘Sing, You Sinners! Tour’. Fans mogen zich opmaken voor shows vol met de grootste hits, maar ook verrassingen zoals een solo-set en zelfs nieuw materiaal.

Jackson staat volgend jaar in de volgende Nederlandse concertzalen:

Tickets voor de concerten gaan op donderdag 29 juli om 11:00 uur in de verkoop. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

