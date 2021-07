Kabinet zet definitief streep door festivalzomer

Meerdaagse festivals mogen deze zomer definitief niet doorgaan. Dat heeft het demissionaire kabinet maandag besloten. Daarmee gaat er definitief een streep door de festivalzomer.

Kabinet zet streep door festivalzomer

Festivalliefhebbers hadden lange tijd hoop dat meerdaagse evenementen zoals Lowlands en Down The Rabbit Hole deze zomer eindelijk plaats mochten vinden. Het demissionaire kabinet heeft vandaag echter een streep door deze festivals moeten zetten. Het kabinet acht het nog niet verantwoord om meerdaagse bijeenkomsten door te laten gaan. Festivals zijn daarom tot zeker 1 september verboden.

Hiermee verschaft het kabinet duidelijkheid voor onder andere Lowlands, dat in een reactie laat weten teleurgesteld te zijn, maar de beslissing ook te begrijpen. “We zijn net zo diep teleurgesteld als jullie: twee jaar op rij geen Lowlands is onvoorstelbaar, ook voor de artiesten, toeleveranciers, cateraars, hun personeel en honderden zzp-ers. We willen iedereen bedanken die de afgelopen maanden keihard hebben gewerkt aan het voorbereiden van het festival”, schrijft de organisatie op zijn website. Kaartkopers voor Lowlands krijgen binnenkort hun geld terug.

Bron: Rijksoverheid, Lowlands

Foutje gezien? Mail de redactie.​