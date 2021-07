Iron Maiden kondigt nieuw album ‘Senjutsu’ aan

Iron Maiden heeft een nieuw album aangekondigd. De iconische metalband brengt zijn nieuwe plaat, genaamd ‘Senjutsu’, in september uit.

Iron Maiden kondigt nieuw album aan

Bruce Dickinson en co. deelden onlangs een nieuwe single genaamd ‘The Writing On The Wall’. Dit nieuwe nummer blijkt nu een voorproefje van een gloednieuw album te zijn. Iron Maiden kondigde maandagmiddag zijn zeventiende studioalbum aan, genaamd ‘Senjutsu’.

‘Senjutsu’, Japans voor ‘tactieken’, wordt op vrijdag 3 september 2021 uitgebracht en bevat 10 nummers, waaronder single ‘The Writing On The Wall’. De tracklist van het album ziet er als volgt uit:

Senjutsu (8:20) Stratego (4:59) The Writing On The Wall (6:13) Lost In A Lost World (9:31) Days Of Future Past (4:03) The Time Machine (7:09) Darkest Hour (7:20) Death Of The Celts (10:20) The Parchment (12:39) Hell On Earth (11:19)

Bron: Persbericht

