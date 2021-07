O.a. Van Velzen en Belle Perez deelnemers nieuw seizoen Beste Zangers

De deelnemers van het nieuwe seizoen van Beste Zangers zijn bekendgemaakt. Onder anderen Roel van Velzen en Belle Perez zijn binnenkort in het AVROTROS-programma te zien.

Roel van Velzen, Belle Perez, Anneke van Gierbergen, Bökkers, Joe Buck, Alides Hidding en Karsu zijn de nieuwe deelnemers van het aankomende seizoen van ‘Beste Zangers’. Dat maakte de AVROTROS donderdagmiddag bekend. De zangers en gastheer Jan Smit verruilen het zonnige Ibiza dit jaar voor een sfeervolle boerderij in Zuid-Limburg.

Het aankomende seizoen gaat op donderdag 2 september van start en is om 20:30 uur te zien op NPO 1.

Bron: AVROTROS

