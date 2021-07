James Taylor begin 2022 naar AFAS Live Amsterdam

James Taylor komt naar Nederland. De Amerikaanse singer-songwriter en zijn band staan in januari 2022 in AFAS Live Amsterdam.

Goed nieuws voor fans van James Taylor! De 73-jarige Amerikaan reist begin 2022 naar Amsterdam voor een show in AFAS Live. Taylor, die wereldwijd wordt gezien als één van de grootste singer-songwriters uit de jaren zeventig, en zijn All-Star band betreden het Amsterdamse podium op zaterdag 22 januari 2022.

Tickets voor de show gaan op vrijdag 16 juli 2021 om 10:00 uur in de verkoop. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

Bron: AFAS Live

