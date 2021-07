Jason Mraz in september naar Paradiso Amsterdam

Jason Mraz komt naar Nederland! De Amerikaanse singer-songwriter speelt in september een speciale soloshow in Paradiso Amsterdam.

Jason Mraz naar Paradiso

Het concert in Amsterdam is voorlopig de enige Europese show die Mraz op het programma heeft staan. De populaire zanger en gitarist, die in 2020 zijn zevende en meest recente plaat ‘Look For The Good’ uitbracht, betreedt het podium van Paradiso op maandag 13 september 2021. Special guest bij de show is de Londense singer-songwriter en dichter Gregory Page.

Concertkaarten

Tickets voor het speciale concert gaan op vrijdag 9 juli 2021 om 10:00 uur in de verkoop. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van Paradiso.

Bron: Paradiso Amsterdam

