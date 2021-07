Davina Michelle in mei 2022 naar Rotterdam Ahoy

Davina Michelle geeft volgend jaar een groot concert in Rotterdam Ahoy! De show, genaamd ‘HYPER’, vindt in mei 2022 plaats.

De carrière van Davina Michelle gaat als een speer! De populaire zangeres scoorde de laatste jaren meerdere nummer één hits, trad op tijdens het Eurovisie Songfestival en stond in het voorprogramma van P!nk en volgend jaar is het tijd voor de volgende mijlpaal.

Michelle staat op zaterdag 21 mei 2022 op het podium van Rotterdam Ahoy met haar show ‘HYPER’. Op de website van de concertzaal licht de zangeres alvast een tipje van de sluier op:

“Iedereen die mij kent weet: bij alles wat ik doe, vraag ik het allerbeste van mezelf en mijn team. Vandaar dat ik een thema heb gekozen, ‘HYPER’, waarmee we niet alleen een concert geven maar echt een beleving van de avond maken. Ik wil niet te veel weggeven maar verwacht veel verrassingen, persoonlijke verhalen, gastoptredens en vooral een hele dikke show!”

Tickets voor de show gaan op vrijdag 8 juli 2021 om 10:00 uur in verkoop. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

