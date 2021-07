Toto in zomer 2022 ook naar 013 Tilburg

Toto heeft een tweede concert in Nederland aangekondigd! De band speelt in juli 2022 een intieme show in Poppodium 013 in Tilburg.

Toto in 2022 ook naar 013 Tilburg

De groep rond Joseph Williams en Steve Lukather kondigde eerder dit jaar al een groot concert in de Ziggo Dome aan, dat op 15 juli 2022 plaats gaat vinden. Inmiddels is echter bekendgemaakt dat de band diezelfde week nog een show in Nederland geeft. Fans krijgen de kans om Toto in een intieme setting live te zien, want de formatie betreedt op dinsdag 12 juli 2022 het podium van 013 in Tilburg. Ook deze show is onderdeel van de ‘Dogz of Oz Tour’.

Concertkaarten

Tickets voor de intieme show gaan op zaterdag 3 juli om 10:00 uur in de verkoop en zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

Bron: 013 Tilburg

