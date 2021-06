Dua Lipa in mei 2022 twee keer naar Ziggo Dome

Dua Lipa komt volgend jaar twee keer naar Nederland! De Britse zangeres staat in mei 2022 tweemaal op het podium van de Ziggo Dome.

Dua Lipa in 2022 twee keer naar Ziggo Dome

De 25-jarige Lipa zou in eerste instantie in mei 2020 al op het Amsterdamse podium staan, maar die show werd verplaatst naar februari 2021 en later oktober 2021. De zangeres heeft echter besloten om het concert opnieuw te verplaatsen en komt op dinsdag 17 mei 2022 alsnog naar de Ziggo Dome. Daarnaast is ook een tweede show aangekondigd, voor woensdag 18 mei 2022.

De Ziggo Dome meldt op haar website dat reeds gekochte kaarten voor de verplaatste show gewoon geldig blijven voor de nieuwe datum.

Concertkaarten

Tickets voor de extra show gaan op vrijdag 2 juli 2021 om 10:00 uur in de verkoop. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

Bron: Ziggo Dome

