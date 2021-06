Elton John brengt afscheidstour in 2022 naar GelreDome

Elton John komt naar Nederland! De iconische zanger brengt zijn afscheidstour in 2022 naar stadion GelreDome in Arnhem.

Elton John naar GelreDome

Elton John komt nog één keer naar Nederland. De Britse zanger heeft het laatste Noord-Amerikaanse en Europese deel van zijn afscheidstour aangekondigd en die bevat een concert in Nederland! De ‘Rocket Man’ komt op donderdag 9 juni 2022 naar GelreDome in Arnhem tijdens zijn ‘Farewell Yellow Brick Road: The Final Tour’.

Concertkaarten

Tickets voor de show gaan op dinsdag 29 juni om 10:00 uur in de verkoop. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

Persoonlijke boodschap

De 74-jarige John reist al sinds 2018 de wereld rond met zijn afscheidstour en bracht deze in 2019 al tweemaal naar de Ziggo Dome in Amsterdam. De zanger kondigde het laatste Noord-Amerikaanse en Europese deel van zijn tour aan met een persoonlijke videoboodschap aan zijn fans:

Bron: MOJO

