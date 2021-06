Rag’n’Bone Man in voorjaar 2022 naar AFAS Live

Rag’n’Bone Man komt naar Nederland. De Britse singer-songrwiter reist in april 2022 naar Amsterdam voor een show in AFAS Live.

Rag’n’Bone Man naar AFAS Live

Goed nieuws voor fans van Rag’n’Bone Man! De 36-jarige zanger staat volgend jaar op het podium van AFAS Live in Amsterdam. De show is onderdeel van zijn ‘Life By Misadventure Tour’, die hem langs zalen door heel Europa brengt. Rory Graham, zoals de Brit daadwerkelijk heet, betreedt het Amsterdamse podium op zondag 3 april 2022.

Concertkaarten

Tickets voor de show gaan op vrijdag 24 juni om 10:00 uur in de verkoop. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

Bron: AFAS Live

Foutje gezien? Mail de redactie.​