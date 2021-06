Metallica in 2022 naar 51ste editie van Pinkpop

Pinkpop heeft zijn tweede headliner gepresenteerd! Niemand minder dan Metallica staat in juni 2022 op het podium in Landgraaf.

Metallica naar Pinkpop 2022

Metallica is de tweede headliner voor de aankomende editie van het festival, nadat de organisatie eerder al de komst van Pearl Jam bekendmaakte. Pinkpop meldt op zijn website dat de Red Hot Chili Peppers, die in 2020 en 2021 eigenlijk als headliner op het podium zouden staan, helaas niet meer komen.

Metallica sluit volgend jaar de eerste dag van het festival af, op vrijdag 17 juni 2022. De band stond tweemaal eerder op het podium in Landgraaf; in 2008 en 2014. Vooral het optreden van de band in 2014 is memorabel, daar het festival geteisterd werd door zware regen- en onweersbuien.

Festivaltickets

Reeds gekocht kaarten voor Pinkpop 2020 en 2021 blijven gewoon geldig voor de aankomende editie. Het overige deel van de tickets gaat op zaterdag 2 oktober 2021 in de verkoop, via de website van Ticketmaster.

Bron: Pinkpop

Foutje gezien? Mail de redactie.​