Kyteman kondigt comeback aan met drie grote shows

Colin Benders, beter bekend als Kyteman, keert na jaren afwezigheid terug op het podium! Kyteman’s Hiphop Orkest heeft drie grote shows aangekondigd.

Kyteman kondigt comeback aan

Kyteman is terug! De Nederlandse trompettist keert binnenkort terug op het podium met zijn Hiphop Orkest. Het ensemble, dat bekendstaat om zijn bijzondere mix van klassiek, hiphop en jazz, heeft drie grote concerten aangekondigd.

Benders en de groep staan in het weekend van 20 t/m 22 augustus 2021 op het podium van Lowlands. Een week later geeft het Orkest een show tijdens festival Down The Rabbit Hole. Het trio shows wordt op zaterdag 9 oktober 2021 afgesloten met een groot concert in de Amsterdamse Ziggo Dome.

Concertkaarten

Tickets voor de show in de Ziggo Dome gaan op donderdag 17 juni 2021 in de verkoop en zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster. Kaarten voor Lowlands en Down The Rabbit Hole zijn inmiddels uitverkocht.

​

Foutje gezien? Mail de redactie.​