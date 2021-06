Royal Blood in voorjaar 2022 terug naar AFAS Live

Royal Blood komt naar Nederland. Het Britse duo reist in maart 2022 naar Amsterdam voor een show in AFAS Live.

De show vindt op woensdag 23 maart 2022 plaats en is onderdeel van de nieuwe ‘Europe 2022 Tour’, ter promotie van het onlangs verschenen album ‘Typhoons’. Rockband The Amazons verzorgt het voorprogramma van de avond.

Het aankomende concert wordt de tweede keer dat de rockers het podium van de Amsterdamse concertzaal betreden. Zanger/bassist Mike Kerr en drummer Ben Thatcher waren eerder in 2017 al in AFAS Live te vinden.

Tickets voor de show gaan op vrijdag 11 juni 2021 in de verkoop. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

