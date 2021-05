Typhoon keert in najaar 2021 terug in AFAS Live

Typhoon komt naar AFAS Live! De rapper/zanger keert in november terug op het podium van de Amsterdamse concertzaal.

Typhoon naar AFAS Live

De 36-jarige muzikant bracht vorig jaar zijn album ‘Lichthuis’ uit. De geplande shows rondom de release van het nieuwe album vielen door de aanhoudende coronapandemie destijds in het water. Aankomend najaar is het echter eindelijk tijd voor een terugkeer in AFAS Live. Het concert vindt op woensdag 3 november 2021 plaats.

Concertkaarten

Tickets voor de show zijn per direct verkrijgbaar via de website van Ticketmaster.

Bron: AFAS Live

